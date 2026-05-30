Una foto pubblicata sui social ha alimentato le speculazioni su un possibile addio di Luka Modric dal Milan. L’immagine mostra il calciatore in un momento che i tifosi interpretano come simbolico di un addio o di un cambio di squadra. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i sostenitori, che temono la fine della sua avventura nel club senza la partecipazione alla prossima Champions League. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato.

L'arrivo di Luka Modric al Milan è stato un colpo in cui tutti i rossoneri speravano da tempo. Dopo 13 lunghi anni alla corte del Real Madrid, il centrocampista croato ha deciso di trasferirsi al Milan, suo club del cuore, coronando un vero e proprio sogno. Ma ora le cose potrebbero cambiare. Nelle ultime ore, Luka Modric ha voluto rompere un silenzio durato una lunga settimana, chiudendo la sua stagione in magia rossonera con un lungo post publicato sulla propria pagina Instagram: «Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senza Champions addio a Modric? L’indizio social che fa tremare i tifosi

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