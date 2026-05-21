Claudio Lotito ha contattato nuovamente Massimiliano Allegri per il ruolo di allenatore della Lazio. La notizia, riportata da Il Messaggero, indica un possibile interesse da parte della società nei confronti dell’ex tecnico. Si tratta di un ritorno di fiamma dopo un tentativo precedente nel 2024, quando erano emerse voci di un suo possibile ingaggio. Al momento, non sono state fornite ulteriori conferme o dettagli sulle trattative in corso.

Claudio Lotito ha ricontattato Massimiliano Allegri per la panchina della Lazio. Lo scrive Il Messaggero. Il presidente biancoceleste, mentre attende di definire l’addio di Maurizio Sarri — verosimilmente con la risoluzione consensuale del contratto — avrebbe sondato il tecnico oggi libero «più come figura di confronto e consigliere che come candidato reale», soprattutto a causa dell’ingaggio da 6 milioni netti percepito al Milan. Una mossa che fa pensare a un pattern: non è la prima volta che Lotito cerca Allegri quando il rapporto col tecnico in carica si incrina. Le alternative reali alla panchina Lazio. Secondo Il Messaggero, la lista di Lotito comprende cinque profili: Vincenzo Italiano, gradito al presidente ma seguito anche da Napoli e Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito-Allegri, ritorno di fiamma post-Sarri: ci aveva già provato nel 2024

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