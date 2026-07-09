Il post del cantante su una tesi di laurea dedicata a Vasco Rossi ha sorpreso molti, attirando l’attenzione di milioni di follower. La tesi, scritta da un giovane studente, ha ricevuto un commento inaspettato dal cantante, che ha condiviso il suo apprezzamento sui social. La reazione ha lasciato senza parole l’autrice del lavoro, che non si aspettava una risposta così pubblica. L’episodio si è verificato nel backstage di un evento, secondo quanto riportato.

Firenze, 9 luglio 2026 – Non capita certo tutti i giorni che il " Komandante " si soffermi su un lavoro di tesi. Ed ancor più incredibile è che decida di celebrarlo davanti a milioni di follower. Ma per Alice Francesconi, 22 anni, originaria di Lucca e fresca di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università di Firenze, il 9 luglio 2026 si è trasformato in un giorno davvero da incorniciare. Tre giorni dopo la discussione della sua tesi — intitolata “Vasco è Vasco: analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026” — il rocker di Zocca ha pubblicato sul suo profilo Istagram un post dedicato proprio a lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scrive la tesi di laurea su Vasco Rossi e succede il miracolo: il post del Komandante spiazza Alice. Il retroscena nel backstage

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