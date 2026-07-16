Ibrahimovic ha criticato la prestazione dei giocatori francesi, definendoli spenti nella partita contro la Spagna. Ha anche commentato la gestione della squadra da parte del commissario tecnico, accusandolo di aver sbagliato alcune scelte. La discussione si è concentrata sull’eliminazione della Francia in una competizione internazionale. Ibrahimovic ha espresso le sue opinioni in maniera diretta, senza entrare in dettagli specifici sui singoli elementi coinvolti.

L'eliminazione della Francia di Deschamps e Maignan per mano della Spagna continua a far discutere. A dire la sua, con la solita schiettezza, è stato l'advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni di Fox Sports, il Senior Advisor di RedBird ha voluto analizzare il k.o dei transalpini. Milan, Ibrahimovic: "I giocatori francesi non erano vivi". L'ex bomber svedese si è voluto soffermare sulle scelte fatte da Deschamps, sull'atteggiamento della squadra e sulle enormi difficoltà che si nascondono dietro al gestione di uno spogliatoio pieno di stelle come quello francese. Ibrahimovic non ha usato mezzi termini per descrivere l'atteggiamento, sottolineando come la reazione dopo il gol sia stata insufficiente: "Oggi si sarebbero potute fare alcune cose diverse durante la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic punge la Francia: "Giocatori spenti contro la Spagna" Poi la difesa a Deschamps

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