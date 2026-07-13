Il commissario tecnico della nazionale francese ha dichiarato che la Spagna è la vera favorita, sottolineando la loro esperienza come campioni d’Europa in carica. Ha ricordato l’ultima sfida tra le due squadre nella semifinale di Nations League e ha evidenziato che anche prima del Mondiale, la Spagna era considerata la squadra da battere. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle aspettative o sulle strategie future.

"Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate. ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita"., Così il commissario tecnico francese Didier Deschamps, parlando alla vigilia della semifinale contro la Spagna, ha indicato i campioni d'Europa in carica come favoriti. Il tecnico francese prova così a di scaricare la pressione sull'avversario., "Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un'ottima squadra con molti punti di forza", ha aggiunto a Movistar Tv. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Deschamps: "La Spagna è la vera favorita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIFA World Cup Semi-Final Predictions with Sneijder, Riise, & Materazzi

Notizie e thread social correlati

Francia, perché non è più la favorita: intanto Deschamps si sfrega le maniLa squadra francese ha suscitato dubbi prima del Mondiale, tra questioni tattiche e condizioni fisiche.

Dubbi tattici e critiche: perché la Francia non è più considerata la favorita. Ma Deschamps se la rideI media francesi evidenziano difficoltà tattiche e critiche che potrebbero influenzare la squadra nel Mondiale.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Francia-Marocco 2 a 0. Deschamps in semifinale (e nella storia); Francia-Spagna è la finale morale di questo secolo; Francia-Spagna, perché la semifinale dei sogni è una sfida per l'anima del calcio (e il malinteso che fa tifare quasi tutti gli italiani per la Roja); Francia-Spagna: quote, pronostico e probabili formazioni.

La Spagna arriva alla sfida campale con la Francia senza brillare molto, ma ci arriva con appena 1 gol subito. A differenza di due anni fa la squadra di Deschamps ci arriva da favorita, ma la Roja ha le armi per battere i Galletti. Certo servirebbe uno squillo di Y x.com

Francia-Spagna: Devono aver paura di noi; l'avvertimento di Lamine Yamal ai Bleus prima della... reddit

Dove vedere Francia-Spagna in tv e streaming: canali, data, orario, formazioniDove vedere Francia-Spagna in diretta TV e in streaming: canale, orario di calcio d'inizio e tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale della Coppa del Mondo 2026 all'AT&T Stadium di Arlington. calciomercato.com

Tutto su Francia-Spagna, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Francia-Spagna, semifinale dei Mondiali 2026: le formazioni e come seguire il match. msn.com