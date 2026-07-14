La Spagna a sorpresa batte la Francia | Oyarzabal e Porro mandano le Furie Rosse in finale I big tradiscono Deschamps

Notizia in breve

La Spagna ha vinto contro la Francia con due gol di Oyarzabal e Porro, portandosi in finale ai Mondiali 2026. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore della squadra iberica. La Francia è stata eliminata, nonostante un pareggio momentaneo. La sfida si è svolta ad Arlington, negli Stati Uniti, e ha visto le due squadre affrontarsi in un match molto combattuto.