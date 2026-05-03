Per la partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha deciso di apportare una modifica all’attacco, scegliendo Nkunku al posto di Pulisic. La formazione rossonera si prepara a scendere in campo con questa novità, con Leao come principale riferimento offensivo. La decisione rappresenta un cambio rispetto alle scelte precedenti e fa parte di una strategia per affrontare al meglio la sfida contro i neroverdi.

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© Calcionews24.com - Sassuolo Milan, Allegri cambia tutto e rivoluziona l’attacco! Nkunku favorito su Pulisic accanto a Leao

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