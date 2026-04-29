Milan questo attacco è da rifare Pulisic e Leao restano a digiuno Già bocciati Gimenez e Nkunku

Il Milan affronta un momento difficile in attacco, con Pulisic e Leao ancora senza reti dopo 60 giorni, dall’ultimo gol di Leao contro Cremona. Gimenez e Nkunku sono stati esclusi dalla lista dei titolari, e l’attacco rimane in difficoltà. La squadra cerca soluzioni per sbloccarsi, mentre il digiuno delle punte continua a pesare sui risultati.

Il digiuno delle punte continua. Per trovare l’ultimo gol di un attaccante del Milan bisogna andare indietro di 60 giorni, ovvero Rafa Leao a Cremona. Per ricordarsi dell’ultima rete di Christian Pulisic va riavvolto il film del campionato e tornare alla fine del 2025, in occasione del match con il Verona. Poi poco o nulla. Un lampo del tedesco Niclas Fullkrug contro il Lecce (il 18 gennaio), un sussulto di Christopher Nkunku a Bologna (il 3 febbraio) e nulla più. Non pervenuto Santiago Gimenez, che si è fermato tutto l’inverno per un problema alla caviglia e che non segna dallo scorso settembre (ma in Coppa Italia, contro il Lecce). Nel girone di ritorno i numeri sono impietosi: il bottino del reparto avanzato è misero, appena 5 gol (2 di Leao e Nkunku, 1 di Fullkrug) come il Parma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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