Milan da record sul mercato | in Europa solo quattro club hanno speso di più

Il Milan ha investito 100 milioni di euro in meno di due settimane, acquistando due calciatori: Goncalo Ramos per 70 milioni e Mario Gila per 30 milioni. La spesa colloca il club tra i quattro con i maggiori investimenti in Europa in questo periodo. La strategia di mercato del club si concentra su acquisti di alto valore, senza limitazioni di budget.

Il Milan ha deciso di non badare a spese per il nuovo corso di Ruben Amorim. I rossoneri, infatti, sono partiti col botto: 100 milioni di euro spesi in neanche quindici giorni per soli due calciatori, il bomber Goncalo Ramos (70 milioni) e il difensore Mario Gila (30 milioni). Una partenza sprint che proietta il club rossonero nell'elitè delle società che hanno speso più soldi in questa sessione. Milan, 100 milioni già spesi: solo quattro club hanno speso di più. Come analizzato, la cifra sborsata dal Milan è altissima e si avvicina agli investimenti fatti da altre big come, ad esempio, il Bayern Monaco. A livello mondiale, infatti, solamente quattro club hanno speso più dei rossoneri in questa sessione: 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan Flash - Nessuno ha speso come Cardinale

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