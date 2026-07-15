Il Milan ha già speso 100 milioni di euro nel mercato estivo, diventando uno dei cinque club in Europa con gli investimenti più elevati. Dopo due settimane, sono stati investiti più di 70 milioni per l'acquisto di Gonçalo Ramos e 30 milioni per Mario Gila. La cifra raggiunta supera le spese di un'intera estate senza aver ancora raggiunto i 200 milioni, limite mai toccato in passato dal club.

Il Milan non ha mai speso 200 milioni in un'estate e dopo due settimane di mercato è già a 100: oltre 70 milioni stanziati per Gonçalo Ramos, 30 milioni per Mario Gila. Non raddoppierà? Va bene ma lo sforzo è evidente: comprare subito per prendere i primi obiettivi. e se è necessario pagare un po' di più, si paga. Risultato: a quattro giorni dalla fine del Mondiale, il Milan è tra le cinque squadre che hanno speso di più in Europa (quindi nel mondo). Ovviamente, è anche primo in Italia. Come nasce l'accelerazione? Nasce in una data: 25 maggio 2026. E con una persona: Gerry Cardinale. GC quel giorno ha licenziato tutto il management e ha deciso di prendere in prima persona le decisioni strategiche del Milan, come mai aveva fatto prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, già 100 milioni spesi sul mercato. Solo cinque club in Europa hanno investito di più

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