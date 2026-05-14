Il giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia' ha commentato i risultati finanziari del Milan negli ultimi tre anni, affermando che la società ha realizzato circa 200 milioni di euro di plusvalenze. Ha inoltre osservato che, nonostante ciò, alcune persone sostengono che il club abbia speso molto sul mercato. Le dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui metodi o sui numeri specifici.

Nella giornata di ieri 'Calcio e Finanza' ha reso noto un dato molto interessante riguardo il Milan: il club di Via Aldo Rossi, nella stagione 2025-2026, quindi quella in corso, ha generato oltre 100 milioni di euro di plusvalenze dalle operazioni di calciomercato. Esattamente 101,8 milioni di euro. Si tratta di un record storico per il club rossonero. Quello precedente, di 78 milioni di euro, risaliva addirittura alla stagione 2001-2002. Ma se allarghiamo il raggio alle ultime tre stagioni, ovvero da quando alla guida del Milan c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani, i numeri sono ancora più imponenti. Nella stagione 2024-2025, infatti, il Milan ha fatto registrare 55,9 milioni di euro di plusvalenze.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan, 200 milioni di plusvalenze in 3 anni. E qualcuno dice che ha speso molto sul mercato”

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