Christian Pulisic ha avuto un rendimento negativo nell’ultima stagione con il Milan, soprattutto nel modulo 3-5-2 di Allegri. Contestualmente, le trattative per il rinnovo di contratto sono ferme, con il club che ha imposto condizioni rigide. La situazione tra il giocatore e il club rimane in stallo, mentre non ci sono sviluppi ufficiali sul futuro del calciatore. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono novità concrete.

Mancano pochissimi giorni al 13 giugno, data in cui Christian Pulisic farà il suo esordio ufficiale ai Mondiali 2026 guidando gli Stati Uniti d'America nella sfida inaugurale contro il Paraguay. Un evento storico, quello della kermesse iridata vissuta davanti al proprio pubblico, che con ogni probabilità ha finito per condizionare la seconda parte della stagione dell'attaccante con la maglia del Milan. I dati statistici della sua ultima annata rossonera evidenziano una vera e propria inversione di tendenza nelle prestazioni di "Capitan America", divisa nettamente in due blocchi temporali: Le prime 15 partite: un avvio devastante caratterizzato da ben 10 gol messi a segno e 2 assist vincenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic si è incartato nel Milan: il suo futuro tra il caso rinnovo e il diktat di Cardinale

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