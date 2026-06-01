Il Milan ha offerto a Christian Pulisic un rinnovo di contratto, ma ancora non è stato raggiunto l’accordo. Il club desidera mantenere il giocatore come punto di riferimento, mentre Pulisic chiede un ingaggio superiore rispetto a quello attuale. La trattativa tra le parti prosegue, senza annunci ufficiali. Il club ha in programma di investire sul futuro del giocatore, che rimane comunque una delle figure chiave della rosa.

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, elegge l'attaccante statunitense Christian Pulisic a pilastro del nuovo corso insieme a Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers. Sullo sfondo l'ostacolo dello stipendio. La rivoluzione totale avviata la scorsa settimana dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, prevede una netta epurazione dei senatori ma fissa anche i punti fermi da cui ripartire. Mentre Rafael Leão, Adrien Rabiot e Luka Modric valutano l'addio definitivo a Via Aldo Rossi, la proprietà statunitense ha eretto Christian Pulisic a pilastro insostituibile del nuovo ciclo tecnico e commerciale rossonero. Insieme a lui, il nuovo corso poggerà sulle fondamenta di Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, lo strano caso di Pulisic: leader futuro, ma senza rinnovo. Ecco quanto chiederebbe per restare

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