Un giocatore del Milan potrebbe lasciare il club. Secondo fonti, una squadra di Serie B ha manifestato interesse per il calciatore. Dopo aver rafforzato la rosa con nuovi acquisti, il club si prepara a valutare eventuali cessioni. Vari club stanno monitorando le situazioni dei giocatori rossoneri, che potrebbero cambiare maglia nelle prossime settimane. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma l'attenzione su alcuni nomi è alta.

Dopo essersi mosso attivamente sul mercato in entrata, Il Milan potrebbe iniziare a fare i conti con le possibili uscite. L'interesse per i calciatori rossoneri inizia a farsi vivo, con diverse squadre che osservano attentamente le situazioni in bilico in Casa Milan. Leao ha la valigia in mano, in attesa di offerte, così come Fofana, Gimenez e Tomori. Molti rossoneri cercheranno nelle prossime settimane una nuova sistemazione, anche se per il momento nessun'offerta ufficiale è giunta negli uffici di via Aldo Rossi. Ad essere osservati però non sono solo gli esuberi della prima squadra, ma anche un giovane talentino rossonero. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Borsani in uscita? Di Marzio: "C'è interesse da parte di una squadra di Serie B"

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