Indagato il capitano della Sea Watch 5 | sequestri a bordo della nave La ong | I libici ci sparano ma l’Italia accusa noi

Il capitano della nave Sea Watch 5 è stato indagato in seguito a sequestri effettuati a bordo. Secondo quanto riferito dalla ong, le forze libiche avrebbero aperto il fuoco contro la nave, mentre l’Italia ha aperto un’indagine penale contro il comandante. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità italiane e le organizzazioni di soccorso marittimo, con accuse rivolte alla ong per le azioni compiute in mare. La situazione rimane al centro di attenzione nazionale e internazionale.

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“ Nuovo attacco alla solidarietà in mare: dopo le raffiche di spari delle milizie libiche contro Sea Watch 5, lo Stato italiano risponde avviando un’ indagine penale contro il suo capitano”. Lo denuncia sui social la ong Sea Watch, dopo che ieri la nave è arrivata al bordo di Brindisi con a bordo 166 migranti salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo (138 uomini, tre donne e 25 minori non accompagnati, provenienti per la maggior parte dal Bangladesh). Il comandante è accusato di favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina: “Verso mezzogiorno” di venerdì, “agenti della Guardia costiera italiana e della Polizia sono saliti a bordo della Sea Watch 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indagato il capitano della Sea Watch 5: sequestri a bordo della nave. La ong: “I libici ci sparano, ma l’Italia accusa noi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Japan Seizes Chinese Fishing Boat Off Nagasaki, Captain Arrested Amid War Tensions | 4K | Sullo stesso argomento Sea Watch salva 90 persone. I libici sparano contro la naveMigranti L’Italia non si interessa dell’aggressione, poi assegna il porto di Brindisi. Leggi anche: Sequestro di documenti e attrezzature a bordo della Sea Watch: indagato il capitano Sequestro di documenti e attrezzature a bordo della Sea Watch: indagato il capitanoLa Squadra Mobile e la Capitaneria di porto di Brindisi a bordo della nave, dopo lo sbarco di 166 persone. Si procede per Favoreggiamento dell'ingresso illegale. La Ong:Altro feroce attacco alla so ... brindisireport.it Sea Watch, il caso nasce a Brindisi: capitano indagato dopo l'arrivo dei 166 migranti. La ONG: E a Lampedusa muore una neonataMentre lo Stato attacca chi salva vite in mare, indagando il capitano di Sea Watch, a Lampedusa è arrivata una neonata di un mese, morta ... msn.com