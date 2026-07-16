Le immagini mostrano un incontro tra navi di ONG e scafisti per il trasbordo di migranti in mare aperto. Le registrazioni chiariscono un collegamento diretto tra le operazioni di soccorso e le attività di trafficanti di esseri umani. Non ci sono evidenze di interventi di soccorso volontari, ma di un appuntamento tra i due gruppi. La scena si svolge in acque internazionali, con navi coinvolte che si avvicinano per lo scambio di passeggeri.

Potremmo intitolare l’ultimo capitolo di questa lunga saga sui migranti e la battaglia contro la tratta di esseri umani “il rendez-vous della vergogna”: ed è quello che vede trafficanti e Ong a braccetto in mare aperto per il trasbordo dei passeggeri. Migranti, salvataggi solo umanitari? Le immagini che incastrano Ong e scafisti. Altro che “salvataggi umanitari” e retorica buonista progressista insomma: basta ipocrisie. Le immagini pubblicate in esclusiva da Il Giornale squarciano definitivamente il velo della narrazione “falsata” che arriva da alcune procure o da certi guru del mainstream, avvolge le attività delle Ong nel Mediterraneo, in particolare dei “talebani dell’accoglienza” della Sea Watch. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Migranti, altro che soccorsi: le immagini inchiodano la Sea Watch e il suo appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri

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