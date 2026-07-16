Migranti altro che soccorsi | le immagini inchiodano la Sea Watch e il suo appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le immagini mostrano un incontro tra navi di ONG e scafisti per il trasbordo di migranti in mare aperto. Le registrazioni chiariscono un collegamento diretto tra le operazioni di soccorso e le attività di trafficanti di esseri umani. Non ci sono evidenze di interventi di soccorso volontari, ma di un appuntamento tra i due gruppi. La scena si svolge in acque internazionali, con navi coinvolte che si avvicinano per lo scambio di passeggeri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Potremmo intitolare l’ultimo capitolo di questa lunga saga sui migranti e la battaglia contro la tratta di esseri umani “il rendez-vous della vergogna”: ed è quello che vede trafficanti e Ong a braccetto in mare aperto per il trasbordo dei passeggeri. Migranti, salvataggi solo umanitari? Le immagini che incastrano Ong e scafisti. Altro che “salvataggi umanitari” e retorica buonista progressista insomma: basta ipocrisie. Le immagini pubblicate in esclusiva da Il Giornale squarciano definitivamente il velo della narrazione “falsata” che arriva da alcune procure o da certi guru del mainstream, avvolge le attività delle Ong nel Mediterraneo, in particolare dei “talebani dell’accoglienza” della Sea Watch. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Migranti.

migranti altro che soccorsi le immagini inchiodano la sea watch e il suo appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri
© Secoloditalia.it - Migranti, altro che soccorsi: le immagini inchiodano la Sea Watch e il suo appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La foto del trasbordo di migranti su Sea Watch 5: «Era un appuntamento»Sono state diffuse immagini che mostrano un uomo in tuta militare e travisato che dà il via libera con il pollice agli attivisti a bordo di un...

Nave Sea Watch mitragliata durante soccorsi in mare: migranti attesi a BrindisiTra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, nel porto di Brindisi è previsto l’arrivo della nave Sea Watch 5, gestita dall’omonima ong tedesca.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web