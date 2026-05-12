Nave Sea Watch mitragliata durante soccorsi in mare | migranti attesi a Brindisi

Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, nel porto di Brindisi è previsto l’arrivo della nave Sea Watch 5, gestita dall’omonima ong tedesca. A bordo ci sono circa 120 migranti recuperati in mare durante operazioni di soccorso. La nave è stata oggetto di un episodio di mitragliamento durante le attività di salvataggio. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato i dettagli dell’incidente.

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