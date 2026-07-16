Michelle Hunziker ha annunciato di essere innamorata di Giulio Berruti e di essere pronta a un terzo matrimonio. Dopo i matrimoni con Ramazzotti e Trussardi, ha confermato che il suo legame con Berruti è serio e che non esclude di sposarsi nuovamente. La cantante e conduttrice ha condiviso pubblicamente il suo stato sentimentale, senza specificare dettagli sulla data o sui piani futuri.

Michelle Hunziker parla apertamente della storia d’amore con Giulio Berruti, racconta il loro legame e rivela di non escludere un nuovo matrimonio dopo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Leggi anche: Giulio Berruti è un vero gentiluomo! Sapete perché non è andato al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker? Motivo nobile Negli ultimi mesi Michelle Hunziker ha ritrovato il sorriso grazie alla relazione con Giulio Berruti, una storia che ha conquistato l’attenzione del pubblico. Dopo aver preferito la riservatezza, la conduttrice ha deciso di raccontare alcuni aspetti del loro rapporto. Le sue parole mostrano un sentimento maturo, costruito sulla fiducia, sulla complicità e su un equilibrio che oggi considera fondamentale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Michelle Hunziker è pronta al terzo matrimonio: dopo Ramazzotti e Trussardi, è amore con Giulio Berruti

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Il matrimonio di Aurora Ramazzotti, la dedica di papà Eros e mamma Michelle

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