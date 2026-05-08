La reazione di Aurora Ramazzotti all'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti | Colpita dalla sua serietà

Aurora Ramazzotti ha commentato pubblicamente la relazione tra sua madre e Giulio Berruti, affermando di essere felice per questa storia d'amore. La donna ha dichiarato di essere stata colpita dalla serietà di Berruti e dal suo modo di comportarsi elegante. La 30enne, prossima a sposarsi con Goffredo Cerza, ha espresso un sentimento positivo riguardo alla relazione tra i due.

Come ha reagito Aurora Ramazzotti alla storia d'amore tra la madre Michelle Hunziker e Giulio Berruti? La 30enne, che presto sposerà Goffredo Cerza, sarebbe felice della relazione e sarebbe stata "colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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