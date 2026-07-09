Michelle Hunziker ha condiviso sui social una clip che mostra il suo stato di felicità con il compagno durante una vacanza alle Isole Eolie. La stessa ha pubblicato immagini e video che ritraggono momenti spensierati insieme a amici come De Girolamo e Kashanian, evidenziando un clima di relax e serenità dopo le nozze di Aurora Ramazzotti. La condivisione sui social si inserisce in un contesto di aggiornamenti sulla vita privata della showgirl.

Dal canto suo, Michelle Hunziker ha ricondiviso la clip, mostrando senza più riserve lo stato felice delle cose con il compagno e i giorni spensierati insieme agli amici, tra cui De Girolamo e Jonathan Kashanian. Secondo Chi, la comitiva sarebbe partita da Taormina successivamente alle nozze di Aurora Ramazzotti. La scintilla tra i due è scoccata lo scorso dicembre, quando Hunziker e Berruti hanno partecipato a un evento condotto dalla presentatrice, in Svizzera. A febbraio, i due si sono rivisti insieme a Roma e da quel momento le cose hanno cominciato a farsi serie. In primavera, sono stati fotografati insieme alle Terme di Saturnia, durante un weekend romantico, e sul Lago di Como, tra passeggiate mano nella mano e gite in barca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Michelle Hunziker.

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, l’amore diventa social: la vacanza alle Eolie dopo le nozze di Aurora Ramazzotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michelle Hunziker e Giulio Berruti l'amore si svela sui social

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Michelle Hunziker e Giulio Berruti: la vacanza alle Eolie mette fine alle voci dopo il matrimonio di Aurora

Michelle Hunziker, è amore: la foto del bacio con Giulio Berruti. Il debutto in pubblico alle nozze di Aurora?Una foto mostra Michelle Hunziker e Giulio Berruti mentre si baciano, con il tramonto sullo sfondo e entrambi in abiti chiari.

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, infermieri per Nunzia De Girolamo: ecco cosa è successo; Giulio Berruti e Michelle Hunziker infermieri in love per Nunzia De Girolamo; Incidente in barca per Nunzia De Girolamo, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si improvvisano infermieri; Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più: la prima foto insieme è per le vacanze in Marocco.

Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?: Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?: Michelle Hunziker e Giulio Berruti diventano gli infermieri di Nunzia De Girolamo dopo un incidente in barca ilfattoquotidian x.com

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, sulla loro love boat in versione infermieriArchiviato il matrimonio della figlia Aurora, Michelle e il nuovo amore si godono dei momenti di relax e grande complicità, contornati anche da un piccolo imprevisto. | luca.lemma ... video.corriere.it

Giulio Berruti e Michelle Hunziker infermieri in love per Nunzia De GirolamoAltro che luna di miele riservata: Nunzia De Girolamo si fa male a un piede e la nuova coppia interviene per assisterla ... iodonna.it