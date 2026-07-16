Federico Roso, il portinaio del Tribunale di Bolzano, ha riferito di essere rimasto incredulo dopo aver assistito al crollo che ha colpito la parte centrale del palazzo di giustizia all’alba. Ha detto di sentirsi un miracolato e di aver evitato una tragedia grazie alla fortuna. Roso ha anche annunciato di voler andare a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Non ci sono stati feriti tra i presenti nell'edificio durante il crollo.

“Mi sento un miracolato. Andrò a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”. È ancora scosso Federico Roso, il portinaio del Tribunale di Bolzano, tra i primi a rendersi conto del crollo che all’alba ha devastato la parte centrale del Palazzo di Giustizia. La sua è una delle testimonianze più dirette di quanto accaduto e restituisce la misura dello spavento vissuto da chi si trovava all’interno dell’edificio in quei momenti. “Ero dentro al palazzo, attorno alle 6:05 ho sentito il crollo. È stato fatto evacuare tutto il personale di pulizia ed è stato allertato il 112. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e le forze di polizia che hanno messo in sicurezza tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento un miracolato”: il custode del Tribunale racconta il crollo. “Solo la fortuna ha evitato una tragedia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Strage Modena, il racconto del ferito Ermanno Muccini: "Tutto molto veloce, mi sento fortunato e miracolato" - VIDEOUn uomo ricoverato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una tragedia a Modena ha descritto l’accaduto ai giornalisti.

“Non uso il deodorante, mi sembra una spesa inutile”, “Io ho smesso dopo la perimenopausa, sento un cattivo odore solo quando mangio cipolle”: il New York Post racconta la tendenza “ascelle naturali”Sempre più persone a New York stanno smettendo di usare deodoranti e antitraspiranti tradizionali, ritenendoli inutili o dannosi.

Si parla di: Crolla una parte del palazzo del tribunale di Bolzano; Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano, una donna ferita lieve: Sembrava un terremoto.