Strage Modena il racconto del ferito Ermanno Muccini | Tutto molto veloce mi sento fortunato e miracolato - VIDEO

Un uomo ricoverato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una tragedia a Modena ha descritto l’accaduto ai giornalisti. Dal letto, ha riferito di aver subito un trauma cranico, un trauma oculare, punti in testa e abrasioni multiple. Ha aggiunto di essere stato colpito in modo rapido e che si considera fortunato e miracolato per essere ancora vivo. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sulla vicenda, ancora in corso.

Muccini racconta la sua condizione ai giornalisti dal letto di ospedale: è ricoverato con “trauma cranico, oculare, dei punti in testa, varie abrasioni" "Sono fortunato e miracolato". Questa è quanto racconta Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti nella strage di sabato 16 maggio a Modena, quand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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