Sempre più persone a New York stanno smettendo di usare deodoranti e antitraspiranti tradizionali, ritenendoli inutili o dannosi. Tra le ragioni, alcuni dichiarano di non sentirne il bisogno, mentre altri sostengono di averli abbandonati dopo la perimenopausa, notando odori solo in presenza di determinati alimenti come le cipolle. Questa tendenza non sembra limitata alla città, anche se non ci sono dati ufficiali sulla diffusione.

A New York (e forse non solo, ahinoi ) c’è chi ha deciso di dire addio al deodorante. Non per dimenticanza, ma per scelta. Secondo il New York Post, sempre più persone stanno rinunciando a deodoranti e antitraspiranti tradizionali, convinte che siano inutili o addirittura dannosi per la salute. Una tendenza che, complice l’ondata di caldo che sta colpendo la città, sta facendo discutere sui social e tra i pendolari della metropolitana. Tra le testimonianze raccolte dal quotidiano americano c’è quella di Kate Caretta, 36 anni, che non usa deodoranti e non si depila le ascelle. “Mi sembra una spesa inutile. Se sento di avere cattivo odore, mi lavo”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non uso il deodorante, mi sembra una spesa inutile”, “Io ho smesso dopo la perimenopausa, sento un cattivo odore solo quando mangio cipolle”: il New York Post racconta la tendenza “ascelle naturali”

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