“Prima di tutto. sono viva”. Con questa frase d’impatto Sarah Danh, infermiera ventisettenne di San Antonio, in Texas, ha rotto il silenzio sui social per raccontare il l’odissea iniziata tre mesi fa, trasformando la sua luna di miele in Giappone in una disperata lotta per la sopravvivenza. Ricoverata in terapia intensiva a Tokyo il 9 aprile 2026, a un solo giorno dal suo arrivo, la donna è rimasta in coma per settimane prima di essere rimpatriata negli Stati Uniti con un volo medico d’emergenza. Le testate internazionali People e The Independent hanno ripercorso le tappe di questa vicenda clinica straordinaria che ha visto la giovane superare una prognosi di gravi e irreversibili danni cerebrali bilaterali, fino al risveglio e all’avvio di un lungo percorso di riabilitazione cognitiva e motoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sembra di essere tornata dal regno dei morti. Mi davano per spacciata, poi il mio fegato ha iniziato incredibilmente a guarire da solo”: finisce in coma durante il viaggio di nozze, la storia di Sarah Danh

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