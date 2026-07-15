Aveva appena sei o sette anni quando ha rischiato di essere rapita sul set della sitcom che l’ha resa famosa. Ashley Johnson, oggi 42 anni, ha raccontato per la prima volta quel drammatico episodio durante il podcast Weird Kids, ricordando quanto accadde mentre interpretava la piccola Chrissy Seaver in Genitori in blue jeans (Growing Pains). L’attrice ha spiegato che tutto avvenne davanti al pubblico presente in studio. “Ero con mia madre quando un uomo è uscito all’improvviso dalla fila degli spettatori, mi ha afferrata e ha iniziato a correre”, ha raccontato. “Ricordo solo che, dopo qualche istante, intervenne la sicurezza”. Gli addetti alla sicurezza riuscirono a bloccare l’uomo dopo una colluttazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato di essere rapita sul set della sitcom che mi ha reso famosa. Un uomo mi ha afferrata e ha iniziato a correre. Lo placcarono”: il racconto di Ashley Johnson di Genitori in blue jeans

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