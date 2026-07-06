In Italia sono stati intensificati i controlli sulla vendita di filler per uso estetico, con divieti che di fatto impediscono l’auto-somministrazione. La misura mira a contrastare il crescente fenomeno del fai-da-te, che rappresenta un rischio per la salute. Le autorità hanno adottato norme più restrittive per limitare l’acquisto e l’uso autonomo di questi prodotti senza supervisione medica.

Ora un monito arriva anche dall’Italia, con l'introduzione di controlli più rigorosi sulla loro vendita vietando di fatto qualsiasi auto-somministrazione. Scopriamo con gli esperti che cosa cambia e perché la pratica del filler fai-da-te rappresenta un pericolo reale per la salute. Che cosa cambia con la nuova normativa del Ministero della Salute La circolare Filler ad uso iniettivo, chiarimenti su modalità di distribuzione e vendita a cura del Ministero della Salute del 20 maggio 2026 cerca di frenare il fenomeno dei filler fai-da-te. «Questo documento, diventato necessario in seguito a numerose segnalazioni sulla loro commercializzazione incontrollata anche online, chiarisce che i filler sono dispositivi medici e che devono essere utilizzati esclusivamente da professionisti sanitari qualificati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Medicina estetica occulta: aumento i filler fai-da-te. Ora la stretta sulla loro vendita

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