Mettere le pile nel frigorifero non allunga la loro durata. La scienza spiega che il freddo rallenta le reazioni chimiche, ma non impedisce il deterioramento delle pile. Le batterie conservate in frigo possono subire danni a causa dell’umidità e delle variazioni di temperatura. Non ci sono prove che il freddo possa migliorare le prestazioni o prolungare la vita utile delle pile.

Quello di conservare le pile nel frigorifero per prolungarne la vita è uno dei classici consigli della nonna che resistono al passare del tempo. A prima vista, l’idea sembra avere perfettamente senso dal punto di vista chimico, poiché il calore accelera le reazioni, mentre il freddo le rallenta. Di conseguenza, abbassare la temperatura dovrebbe frenare il decadimento dei componenti interni. Tuttavia, se oggi provate a fare un test con le batterie che avete in casa, rischiate solo di fare un pasticcio. Le pile in frigo potrebbero sembrare una buona idea, invece.. Le stesse aziende produttrici sconsigliano caldamente questa pratica nelle loro linee guida ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mettere le pile nel frigo le fa durare di più? Ecco cosa dice davvero la scienza

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