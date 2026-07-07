Stretta di mano forte uguale vita più lunga? Cosa dice davvero la scienza

Uno studio ha analizzato la relazione tra la forza della stretta di mano e la longevità, evidenziando che una presa più forte può essere associata a una vita più lunga. Tuttavia, non viene affermato che aumentare la forza della stretta di mano direttamente prolunghi l'aspettativa di vita. Nel mondo dei social media, alcuni influencer affermano che esercizi come stringere una pallina antistress possano contribuire a migliorare la durata della vita, ma queste affermazioni non sono supportate da evidenze scientifiche definitive.

Strizzare una pallina antistress per vivere più a lungo? È più o meno questa la promessa che da qualche tempo gira sui canali wellness di TikTok e Instagram, dove influencer del benessere assicurano che potenziare la forza della stretta di mano possa allungare l'esistenza. L'idea fa proseliti: un piccolo gesto quotidiano capace di anticipare quanto vivremo. E la scienza, in verità, un legame lo ha trovato, anche se molto diverso da come viene raccontato online. Ad esempio, uno studio condotto su circa mezzo milione di britannici di età compresa tra i 40 e i 69 anni ha rilevato che una forza di presa inferiore di 5 kg era associata a un rischio di decesso maggiore di circa il 20% durante il periodo di follow-up, che arrivava fino a dieci anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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