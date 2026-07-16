Temporali si stanno sviluppando al Nord, mentre al Centro Sud le temperature superano i 40 gradi. La prossima settimana potrebbe portare un cambiamento con l’arrivo di una svolta meteorologica. L’anticiclone africano continua a mantenere il suo dominio sul Centro Sud, mentre al Nord si registrano temporali. Le temperature elevate e i fenomeni temporaleschi si manifestano in modo diverso nelle varie regioni italiane. Nessun cambiamento ancora all’orizzonte, ma si attendono novità nel prossimo periodo.

Questa settimana l’Italia sembrerà divisa in due. L’anticiclone africano non accenna a mollare la morsa alCentro Sud. Secondo il Centro Meteo Italiano nei prossimi giorni le temperature saranno asfissianti: nelle zone interne del Centro Sud le temperature potrebbero anchesuperare i 40 gradi, con punte massime fino ai + 4344che si potrebbero verificare sulle Isole Maggiori. Al contempo leregioni settentrionaliinvece potrebbero essere interessate da un po’ di instabilità, conacquazzoni e temporaliche potrebbero interessare l’arco alpino e le pianure localmente. Un po’ di tregua potrebbe invece verificarsi nel weekend con un lieve calo delle temperature tra sabato e domenica a partire dalle regioni del Nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Meteo, temporali a Nord e temperature sopra i 40° al Centro Sud: prossima settimana la svolta

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Due giorni di FORTI TEMPORALI al NORD e poi ONDATA DI CALDO ESTREMO stavolta al centro sud

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