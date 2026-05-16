Meteo piogge e temporali sul Centro | calano le temperature al Sud

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, temporali si concentreranno tra Toscana e Umbria, interessando alcune aree specifiche. Le precipitazioni saranno accompagnate da piogge intense e occasionali grandinate. Le temperature nelle zone centrali, già influenzate dai fenomeni meteorologici, subiranno un calo significativo, portando le massime a valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo peggioreranno nel corso del pomeriggio con un aumento delle condizioni di instabilità atmosferica in queste regioni.

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? Punti chiave Dove colpiranno con precisione i temporali nel pomeriggio tra Toscana e Umbria?. Come cambieranno le temperature nelle zone centrali dopo i temporali?. Quando arriverà il miglioramento definitivo su tutta la penisola?. Perché la Sardegna si comporta diversamente rispetto al resto del Sud?.? In Breve Piogge su Appennino sopra i 1600-1700 metri e instabilità sulle Alpi oltre i 1300 metri.. Temporali e acquazzoni in Sicilia e piogge persistenti in Toscana e Umbria.. Sardegna con cielo sereno e aumento delle temperature massime rispetto al resto d'Italia.. Miglioramento generale con schiarite diffuse su tutta la penisola in serata e nottata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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