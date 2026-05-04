Questa settimana il meteo si presenta diviso: al Nord e nel Centro Italia si registrano piogge e temporali causati da correnti fredde provenienti dall’Artico, mentre al Sud si registra un aumento delle temperature con tempo stabile. Le condizioni climatiche variano significativamente tra le diverse regioni, con i temporali che interessano principalmente le aree più settentrionali e il caldo che domina nelle zone meridionali.

Roma - L’anticiclone arretra e lascia spazio a correnti instabili con piogge più frequenti al Centro. Roma - Settimana caratterizzata da instabilità diffusa al Centro Nord con piogge e temporali mentre il. Roma - Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa tra aria fredda e instabilità al Centro Nord e. Correnti fredde artiche riportano instabilità su gran parte del Centro Nord mentre il Sud resta protetto dall’anticiclone con temperature in aumento e condizioni più stabili L’Italia si prepara ad affrontare una fase di tempo instabile caratterizzata da piogge e temporali diffusi, ma con una netta differenza tra le diverse aree del Paese....🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana meteo divisa in due: piogge e temporali al Nord, caldo al Sud

Stacia Knight's Thursday Morning Forecast | April 9, 2026

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Previsioni meteo di oggi lunedì 4 maggio Buongiorno e buon inizio settimana Alta pressione in indebolimento ma la giornata di lunedì sarà ancora stabile ed in parte soleggiata. Al mattino poco nuvoloso per il transito di velature ma la tendenza sarà per un pr - facebook.com facebook