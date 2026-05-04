Settimana meteo divisa in due | piogge e temporali al Nord caldo al Sud

Da abruzzo24ore.tv 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il meteo si presenta diviso: al Nord e nel Centro Italia si registrano piogge e temporali causati da correnti fredde provenienti dall’Artico, mentre al Sud si registra un aumento delle temperature con tempo stabile. Le condizioni climatiche variano significativamente tra le diverse regioni, con i temporali che interessano principalmente le aree più settentrionali e il caldo che domina nelle zone meridionali.

Roma - L’anticiclone arretra e lascia spazio a correnti instabili con piogge più frequenti al Centro. Roma - Settimana caratterizzata da instabilità diffusa al Centro Nord con piogge e temporali mentre il. Roma - Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa tra aria fredda e instabilità al Centro Nord e. Correnti fredde artiche riportano instabilità su gran parte del Centro Nord mentre il Sud resta protetto dall’anticiclone con temperature in aumento e condizioni più stabili L’Italia si prepara ad affrontare una fase di tempo instabile caratterizzata da piogge e temporali diffusi, ma con una netta differenza tra le diverse aree del Paese....🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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