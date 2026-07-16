Il tempo al Nord si presenta stabile nel pomeriggio del 16 luglio 2026, con nubi sparse e qualche schiarita isolata. La giornata inizia con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. La temperatura si mantiene relativamente mite, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni né venti di rilievo. Le condizioni meteo rimangono generalmente tranquille nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con nubi sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio-sera generale aumento dell'instabilità conformazione di acquazzoni e temporali in movimento da Ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e schiarite ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-07-2026 ore 19:15

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