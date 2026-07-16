Il 16 luglio 2026, alle 6:15, si prevede una giornata stabile al nord, con condizioni di tempo generalmente soleggiate al mattino. Sono previste nubi sparse e alcune schiarite isolate. Non sono segnalati fenomeni meteorologici di rilievo. La giornata dovrebbe proseguire con tempo abbastanza tranquillo, senza particolari variazioni nelle previsioni per le ore successive.

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-07-2026 ore 06:15

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