Meteo l’anticiclone ha le ore contate

L’anticiclone che ha portato temperature elevate in Italia sta per lasciare spazio a condizioni meteorologiche diverse. Secondo gli esperti, il caldo e l’afa che hanno interessato molte regioni stanno per diminuire, segnando un cambiamento nelle previsioni. La fine di questo periodo di temperature elevate è prevista nel prossimo futuro, anche se i dettagli non sono ancora definiti.

Il meteo in Italia sembra dare buone notizie a quanti, tanti, stanno boccheggiando a causa del caldo e dell’afa. Stando a quanto scrivono gli esperti di 3B Meteo, “l’alta pressione subtropicale, dopo aver raggiunto il suo apice con sole e temperature ben oltre le medie del periodo, nel corso del fine settimana inizierà a indebolirsi, favorendo l’ingresso di correnti più fresche da nord.” Venerdì sarà ancora soleggiato e assai caldo, con picchi di 3739 °C nelle zone interne. Tuttavia già nella giornata di sabato i primi temporali si affacceranno sull’Appennino settentrionale, mentre un primo calo termico si avvertirà specie tra Toscana e Marche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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METEO – Ciclone al Sud | Il Ritorno del Maltempo con Forti Piogge

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