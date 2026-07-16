Meta licenziati dall’algoritmo

Meta è stata citata in giudizio con l’accusa di aver impiegato sistemi di intelligenza artificiale per selezionare i dipendenti da licenziare. La causa si basa sull’uso di algoritmi automatizzati per identificare i lavoratori da estromettere, senza coinvolgimento diretto dei responsabili delle risorse umane. La vicenda si sviluppa in due puntate e rappresenta un caso inedito di utilizzo di intelligenza artificiale in ambito di licenziamenti collettivi.

Intelligenza criminale Una causa contro Meta con l’accusa di aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale per individuare le persone da licenziare Intelligenza criminale Una causa contro Meta con l’accusa di aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale per individuare le persone da licenziare Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La causa, depositata in California, riguarda il taglio di circa 8 mila posti, il 10% della forza lavoro del colosso. Meta avrebbe utilizzato gli algoritmi per determinare chi sarebbe stato licenziato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Metas AI Allegedly Targeted Sick Workers for Layoffs

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