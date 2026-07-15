L’algoritmo che licenzia | la pericolosa deriva dell’IA nel caso Meta
Venti-sei dipendenti hanno intentato causa contro Meta, accusando l’azienda di aver utilizzato un sistema di intelligenza artificiale per selezionare 8.000 lavoratori da licenziare. Secondo le accuse, l’algoritmo avrebbe penalizzato dipendenti in malattia o in maternità. La causa si basa sulla presunta automazione delle decisioni di licenziamento, senza intervento umano diretto. La vicenda coinvolge questioni legali legate ai diritti dei lavoratori e all’uso dell’intelligenza artificiale nel processo decisionale.
26 dipendenti trascinano Meta in Tribunale, accusandola di aver affidato a un sistema di IA la selezione di 8mila lavoratori da licenziare, penalizzando chi era in malattia o in maternità. La vertenza legale solleva il tema della trasparenza nell’uso dell’IA per la gestione delle risorse umane – notizie.com Più che una rivoluzione perfetta, la diffusione dell’ intelligenza artificiale si sta rivelando una sorta di grande stress test che, sempre più spesso, ne evidenzia i punti deboli. Affidarsi ciecamente a un algoritmo, almeno allo stato attuale, può rivelarsi un rischio, specie in decisioni delicate come la gestione del personale. L’ultimo caso destinato a far discutere arriva dalla California. 🔗 Leggi su Notizie.com
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