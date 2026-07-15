L’algoritmo che licenzia | la pericolosa deriva dell’IA nel caso Meta

Notizia in breve

Venti-sei dipendenti hanno intentato causa contro Meta, accusando l’azienda di aver utilizzato un sistema di intelligenza artificiale per selezionare 8.000 lavoratori da licenziare. Secondo le accuse, l’algoritmo avrebbe penalizzato dipendenti in malattia o in maternità. La causa si basa sulla presunta automazione delle decisioni di licenziamento, senza intervento umano diretto. La vicenda coinvolge questioni legali legate ai diritti dei lavoratori e all’uso dell’intelligenza artificiale nel processo decisionale.