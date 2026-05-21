Meta a Milano licenziati 6 ingegneri su 10 e anche i dirigenti | Fanno tutto le macchine

A Milano, una nota azienda ha annunciato il licenziamento di sei ingegneri su dieci, includendo anche i dirigenti. La motivazione ufficiale riguarda l’adozione di tecnologie automatizzate, con l’obiettivo di far svolgere più compiti alle macchine. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di trasformazioni nel settore industriale, dove l’automazione viene spesso presentata come soluzione per migliorare l’efficienza. La decisione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Le persone sono un peso e non più un valore aggiunto. Le macchine lavorano meglio. È sempre la stessa storia, che si ripete negli anni e nei decenni da quando l’industria moderna è divenuta tale. E oggi sta succedendo lo stesso, ma in chiave diversa. Mercoledì 20 maggio i dipendenti di Mark. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Glow Recipe ha appena lanciato le toner pads che fanno tutto (e sì, le userai anche mentre ti prepari)Se ultimamente hai zero voglia di fare skincare complicate da 12 step ma vuoi comunque una pelle che sembri curata, luminosa, “a posto” — questo drop...

Chi sono Emanuele Merlino e Elena Proietti, i dirigenti del Mic licenziati da GiuliRoma, 10 maggio 2026 - No comment da parte del ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato...

Meta-Facebook licenzia un terzo dei dipendenti italiani (la maggior parte a Milano)Sono 33 le persone che verranno lasciate a casa, a seguito della presentazione di un piano aziendale che prevede 8mila esuberi a livello globale ... milanotoday.it

Meta-Facebook, la scure sui lavoratori: in 33 su 100 rischiano il posto (soprattutto) a MilanoIl piano di licenziamenti che prevede ottomila esuberi a livello globale è legato anche ai massicci investimenti nell'intelligenza artificiale ... msn.com