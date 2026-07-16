Meta AI introdurrà un sistema che avviserà i genitori quando un adolescente discute di suicidio o autolesionismo. L’intelligenza artificiale monitora le conversazioni e segnala eventuali segnali di rischio. La funzione mira a intervenire tempestivamente in presenza di contenuti potenzialmente dannosi. La novità si inserisce in un progetto volto a migliorare la sicurezza online degli utenti più giovani, senza che siano divulgate informazioni specifiche sulle modalità di allerta.

L’intelligenza artificiale può diventare uno spazio nel quale un adolescente cerca informazioni, confida una paura che non riesce a esprimere ad alta voce o formula, magari attraverso parole indirette e apparentemente ambigue, un pensiero legato al suicidio o all’autolesionismo; proprio per questa ragione Meta ha deciso di introdurre un nuovo sistema di sicurezza che, in presenza di segnali considerati preoccupanti all’interno delle conversazioni con Meta AI, potrà avvisare direttamente i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione di Instagram. La novità, già disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meta AI avviserà i genitori se un adolescente parla di suicidio o autolesionismo

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