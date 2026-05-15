Suicidio a 12 anni genitori fanno causa a TikTok e Meta | Algoritmi complici hanno assecondato le ricerche ossessive

Nel febbraio del 2024, una ragazza di 12 anni si è suicidata nella sua abitazione tra le colline astigiane. I genitori della vittima hanno intentato una causa contro due delle più grandi aziende di tecnologia, accusandole di aver contribuito alla tragedia attraverso gli algoritmi delle piattaforme social. Secondo le accuse, i sistemi di raccomandazione hanno alimentato ricerche ossessive e comportamenti autolesionisti della giovane. La vicenda ha aperto un dibattito legale sulla responsabilità delle aziende nel creare contenuti e algoritmi che influenzano i minori.

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