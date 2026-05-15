Suicidio a 12 anni genitori fanno causa a TikTok e Meta | Algoritmi complici hanno assecondato le ricerche ossessive
Nel febbraio del 2024, una ragazza di 12 anni si è suicidata nella sua abitazione tra le colline astigiane. I genitori della vittima hanno intentato una causa contro due delle più grandi aziende di tecnologia, accusandole di aver contribuito alla tragedia attraverso gli algoritmi delle piattaforme social. Secondo le accuse, i sistemi di raccomandazione hanno alimentato ricerche ossessive e comportamenti autolesionisti della giovane. La vicenda ha aperto un dibattito legale sulla responsabilità delle aziende nel creare contenuti e algoritmi che influenzano i minori.
Nel febbraio del 2024, la dodicenne Rossella Ugues si è tolta la vita chiudendosi nella sua stanza, nella casa tra le colline astigiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Questo contenuto riguarda il tema del suicidio. Pensare di farla finita non è un motivo di vergogna. Potrebbe essere sintomo di depressione. Se ti trovi in stato di crisi, di emergenza emozionale o hai pensieri suicidi rivolgiti a uno specialista che puoi trovare in x.com
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