Cosa sarebbe stato se De Bruyne fosse stato De Bruyne

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il campo del Maradona si presenta ancora umido di sudore e di fatica, testimone di una partita lunga e intensa. Dopo due anni di battaglie, il prato appare segnato e compatto, mentre le squadre si sono date battaglia senza risparmio. Le tracce degli scatti e delle cadute sono evidenti sulla superficie, che porta i segni di un match durato fino all’ultimo minuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiude il sipario al Maradona, e il prato sembra ancora fumare per la fatica di un biennio che ha preteso tutto, e tutto ha restituito. L’Udinese è stata l’ultima comparsa di un film in cui il Napoli ha recitato da protagonista assoluto, un viceré arrivato non per cortesia, ma per necessità; non in punta di piedi, come chi chiede il permesso di sedersi, ma con il passo cadenzato di chi sa che il tempo è un bene che non si può sprecare. Antonio Conte è venuto a Napoli con il mandato imperativo di vincere subito, caricandosi sulle spalle il peso di una piazza che non accetta attese. E c’è riuscito, con la ferocia di chi trasforma ogni minuto in un’occasione e ogni sforzo in un trofeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cosa sarebbe stato se de bruyne fosse stato de bruyne
© Ilnapolista.it - Cosa sarebbe stato se De Bruyne fosse stato De Bruyne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DURDURULAMAZ MOD AÇILDI! | De Bruyne Tek Bana Maç Ald! eFootball2025

Video DURDURULAMAZ MOD AÇILDI! | De Bruyne Tek Ba??na Maç? Ald?! eFootball2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove sarebbe oggi il Napoli se De Bruyne non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi?

L’interista Libero si chiede: “Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?”L’interista Libero si interroga su come sarebbe andato il campionato se De Bruyne e Anguissa fossero stati sempre disponibili.

Argomenti più discussi: Marracash: Il successo è stato devastante. Ho cercato di non perdere completamente la testa; Occhiuto difende il suo liberalismo aggiornato sulle concessioni balneari; Hyst racconta il disco postumo del fratello Jesto: Non potevo tirarmi indietro; Sanremo 2026, il prof. Fabris: Una noia mortale. Se il Festival è lo specchio dell’Italia oggi, non è bella l’immagine che diamo.

Grosso: Italia, cosa sarebbe successo se avesse segnato Pio? Col Cagliari sfida tostaL'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari. Ecco le sue parole: Stato d'animo dopo l'eliminazione dell'Italia? tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web