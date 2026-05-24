Il campo del Maradona si presenta ancora umido di sudore e di fatica, testimone di una partita lunga e intensa. Dopo due anni di battaglie, il prato appare segnato e compatto, mentre le squadre si sono date battaglia senza risparmio. Le tracce degli scatti e delle cadute sono evidenti sulla superficie, che porta i segni di un match durato fino all’ultimo minuto.

Si chiude il sipario al Maradona, e il prato sembra ancora fumare per la fatica di un biennio che ha preteso tutto, e tutto ha restituito. L’Udinese è stata l’ultima comparsa di un film in cui il Napoli ha recitato da protagonista assoluto, un viceré arrivato non per cortesia, ma per necessità; non in punta di piedi, come chi chiede il permesso di sedersi, ma con il passo cadenzato di chi sa che il tempo è un bene che non si può sprecare. Antonio Conte è venuto a Napoli con il mandato imperativo di vincere subito, caricandosi sulle spalle il peso di una piazza che non accetta attese. E c’è riuscito, con la ferocia di chi trasforma ogni minuto in un’occasione e ogni sforzo in un trofeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cosa sarebbe stato se De Bruyne fosse stato De Bruyne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DURDURULAMAZ MOD AÇILDI! | De Bruyne Tek Bana Maç Ald! eFootball2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove sarebbe oggi il Napoli se De Bruyne non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi?

L’interista Libero si chiede: “Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?”L’interista Libero si interroga su come sarebbe andato il campionato se De Bruyne e Anguissa fossero stati sempre disponibili.

Argomenti più discussi: Marracash: Il successo è stato devastante. Ho cercato di non perdere completamente la testa; Occhiuto difende il suo liberalismo aggiornato sulle concessioni balneari; Hyst racconta il disco postumo del fratello Jesto: Non potevo tirarmi indietro; Sanremo 2026, il prof. Fabris: Una noia mortale. Se il Festival è lo specchio dell’Italia oggi, non è bella l’immagine che diamo.

Si e no, sono solidale con gli uomo e donne della flottiglia, ma lo Stato non si può fare carico di azioni con finale scontato. Poi anche se avesse pagato il biglietto di ritorno cosa sarebbe cambiato? Gli altri Paesi hanno pagato il rientro dei loro cittadini? x.com

Grosso: Italia, cosa sarebbe successo se avesse segnato Pio? Col Cagliari sfida tostaL'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari. Ecco le sue parole: Stato d'animo dopo l'eliminazione dell'Italia? tuttomercatoweb.com