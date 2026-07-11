De Bruyne dopo l’eliminazione | Ho 35 anni e due-tre anni difficili alle spalle ma di questo Mondiale sono orgoglioso

Da ilnapolista.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'eliminazione nei quarti di finale, il centrocampista ha affermato di avere 35 anni e di aver attraversato due o tre anni difficili, ma di essere comunque orgoglioso del percorso nel Mondiale. La sua squadra è stata sconfitta 2-1 dalla Spagna, e lui non ha manifestato una delusione intensa, evidenziando un senso di soddisfazione per quanto raggiunto nonostante il risultato.

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Il bilancio di  De Bruyne  con il  Belgio  è quello di un uomo orgoglioso, non distrutto. Forse non è stato il Mondiale che Kevin aveva sognato, ma dopo  la sconfitta per 2-1 nei quarti contro la Spagna  il fantasista del Napoli non ha mostrato una delusione profonda. Anzi, ai microfoni della mixed zone ha rivendicato tutto. Il suo torneo, del resto, è stato in salita: negli ottavi col Senegal era stato sostituito prima dell’ora di gioco, contro gli Stati Uniti era rimasto in panchina. Poi  il ritorno da titolare contro la Spagna, con la fascia di capitano al braccio dopo l’infortunio di Tielemans nel riscaldamento. Un compito soprattutto difensivo, tanti chilometri nelle gambe e, verso la fine, i crampi: ha resistito ancora un po’, poi la sua avventura al Mondiale è finita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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