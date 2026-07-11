Dopo l'eliminazione nei quarti di finale, il centrocampista ha affermato di avere 35 anni e di aver attraversato due o tre anni difficili, ma di essere comunque orgoglioso del percorso nel Mondiale. La sua squadra è stata sconfitta 2-1 dalla Spagna, e lui non ha manifestato una delusione intensa, evidenziando un senso di soddisfazione per quanto raggiunto nonostante il risultato.

Il bilancio di De Bruyne con il Belgio è quello di un uomo orgoglioso, non distrutto. Forse non è stato il Mondiale che Kevin aveva sognato, ma dopo la sconfitta per 2-1 nei quarti contro la Spagna il fantasista del Napoli non ha mostrato una delusione profonda. Anzi, ai microfoni della mixed zone ha rivendicato tutto. Il suo torneo, del resto, è stato in salita: negli ottavi col Senegal era stato sostituito prima dell’ora di gioco, contro gli Stati Uniti era rimasto in panchina. Poi il ritorno da titolare contro la Spagna, con la fascia di capitano al braccio dopo l’infortunio di Tielemans nel riscaldamento. Un compito soprattutto difensivo, tanti chilometri nelle gambe e, verso la fine, i crampi: ha resistito ancora un po’, poi la sua avventura al Mondiale è finita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne dopo l’eliminazione: “Ho 35 anni e due-tre anni difficili alle spalle, ma di questo Mondiale sono orgoglioso”

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