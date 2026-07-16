Nel 2007 la squadra di calcio del Barcellona fece un calendario con UNICEF l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di diritti dell’infanzia, all’epoca suo sponsor. Mise insieme alcuni bambini catalani sostenuti dalle sue iniziative e calciatori di quel Barcellona. Per puro caso, fu selezionato Lamine Yamal, un bambino di Mataró che all’epoca aveva cinque mesi, nel giorno in cui il protagonista della foto tra i calciatori era Lionel Messi, allora ventenne. Era difficile immaginare che la foto che ne uscì, scattata da Joan Monfort e tornata fuori un paio di anni fa, avrebbe ritratto il miglior giocatore nella storia del Barcellona (ma diciamo pure il migliore nella storia del calcio) e colui che già ora, meno di vent’anni dopo, è il giocatore più forte del Barcellona e uno dei più promettenti del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai Mondiali

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Lionel Messi vs Lamine Yamal | BATALLA DE RAP FÚTBOL

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Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

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