E poi c'è chi non crede al destino. Corsi e ricorsi della vita, momenti che lì per lì non hanno magari un significato particolare ma che col passare dell'anno o - si diceva una volta - l'ingiallire delle foto (siamo nell'era digitale, quelle appartengono al passato), diventano istantanee che rivelano che era già tutto scritto. Leo Messi che prende in braccio Lamine Yamal e gli fa un bagnetto quando la oggi superstar della Spagna aveva pochi mesi e la Pulce 20 anni. Era il 2007, diciannove anni dopo quel bimbo paffuto, con le guanciotte che ti fanno venire una voglia matta di pizzicarle, sarà il pericolo pubblico numero... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi e il bagnetto a baby Yamal: 19 anni fa la foto dei due campioni che si giocheranno il Mondiale

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MESSI Bathed Baby YAMAL in 2007 Now He's 'Touched By God'

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La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai MondialiUna foto mostra Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un neonato, Lamine Yamal, che ora sarà avversario in finale ai Mondiali.

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

Temi più discussi: La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato; Messi e Yamal, dal bagnetto in vasca alla finale mondiale. La sfida generazionale targata Barcellona; Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali; La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissima.

Che poi mi sono sempre chiesta perché Messi si è ritrovato a fare il bagnetto a Yamal, é una cosa inquietante a pensarci bene x.com

Messi e il bagnetto a baby Yamal: 19 anni fa la foto dei due campioni che si giocheranno il MondialeNel 2007, per un calendario benefico, Leo si fece ritrarre in una serie di scatti in cui teneva in braccio il piccolo Lamine, estratto a sorte tra i bimbi della famiglie meno fortunate. Domenica i due ... gazzetta.it

La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissimaBeh, sono cresciuto un po', e anche Leo. Spero di poter affrontare Lionel Messi in finale, visto che non ci siamo riusciti nella Finalissima. Con queste parole, pronunciate in una recente intervista ... fanpage.it