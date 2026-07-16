Lo scatto risale al 2007 e mostra un giovane Leo Messi che tiene in braccio un bambino, identificato come Lamine Yamal, in una vaschetta da bagno. La foto è stata scattata circa 19 anni fa e rappresenta un momento personale tra i due. La finale del Mondiale vedrà affrontarsi proprio Messi e Yamal, segnando un incontro tra il veterano e il giovane talento.

Lo scatto che ritrae un giovanissimo Leo Messi tenere in braccio l’infante Lamine Yamal in una vaschetta da bagno, risale al 2007. Diciannove anni fa. Un regalo del destino. Il talento emergente del Barcellona, di cui si intuiva quello che avrebbe potuto rappresentare da lì a poco ma che ancora non aveva espresso, e il ragazzo che due decenni dopo ne avrebbe preso il posto. Prima al Barcellona e ora, nel più suggestivo dei passaggi di consegne, nella finale che darà il titolo Mondiale a una tra Argentina e Spagna. La storia di quella fotografia è la sintesi di come il destino possa riservare sorprese. Scatto che fa parte di una serie realizzata per un calendario in beneficenza a favore dell’Unicef, allora sponsor del Barcellona, con Lamine Yamal sorteggiato tra i profili di bambini provenienti da famiglie con difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Messi contro Yamal, la finale del Mondiale è la sfida tra il vecchio e il bambino

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Messi sfida Yamal nella finale del Mondiale: Argentina-Spagna, la partita del secolo

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Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

Dal "bagnetto" alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta ineditaMessi e Yamal si sfideranno in una partita valida per la finale mondiale, una prima volta inedita in carriera.

Temi più discussi: Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali; La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato; Dal bagnetto alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta inedita; Mbappé non sarà mai grande come Maradona e Messi. La crepa fatale aperta da Yamal.

Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali x.com

Messi contro Yamal, la finale del Mondiale è la sfida tra il vecchio e il bambinoNel 2007 l'incredibile scatto di un giovanissimo Leo e di Lamine infante: ecco la storia della fotografia che anticipa il passaggio di consegne tra due fenomeni che si giocheranno la Coppa del Mondo. panorama.it

La finale Mondiale tra Spagna e Argentina è anche Messi contro Yamal: dal bagnetto del 2007 alla tetto del mondoCi sono partite che sfuggono alla cronaca per entrare direttamente nella mitologia. Quella che si disputerà questa domenica sul prato del MetLife Stadium di New York tra l'Argentina ... ilmattino.it