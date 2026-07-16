Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Circuit de Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône di 179,1 km. Questa vittoria è arrivata durante la terza volata della corsa. Il leader della classifica generale, indossando la maglia gialla, è rimasto invariato. La tappa si è svolta in Francia, senza variazioni nella posizione di testa della classifica generale.

Tim Merlier Trionfa nella Dodicesima Tappa del Tour de France 2026. CHALON-SUR-SAONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier ha dimostrato la sua superiorità nella terza volata del Tour de France 2026, conquistando la dodicesima tappa che si è svolta tra Circuit de Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône, per un totale di 179,1 km. Con questa vittoria, il ciclista della Soudal Quick-Step ha raggiunto un totale di sei successi personali nella storica competizione. Il belga ha saputo evitare una maxi-caduta avvenuta a pochi metri dal traguardo, sorprendendo i suoi avversari e confermando il suo status di campione nelle volate. Alle sue spalle, l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) ha ottenuto un ottimo piazzamento, seguito dal connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), che ha concluso in terza posizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Merlier conquista la dodicesima tappa del Tour de France; Pogacar mantiene la maglia gialla.

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Tour de Francia 2026 Etapa 8: Merlier firma el doblete | Pogaar mantiene el amarillo

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