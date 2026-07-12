Nell’ottava tappa del Tour de France, Tim Merlier ha vinto ancora, confermando il successo della tappa precedente. La gara si è svolta a Bergerac, in Francia. Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, restando in testa alla classifica generale. Merlier, ciclista della Soudal Quick-Step, ha concluso in prima posizione, battendo gli avversari in volata. La corsa ha visto anche la permanenza di Pogacar in maglia gialla, senza variazioni alla leadership.

Tim Merlier Trionfa Ancora nel Tour de France 2026. Risultati dell’Ottava Tappa. BERGERAC (FRANCIA) – Tim Merlier della Soudal Quick-Step si aggiudica nuovamente la vittoria, replicando il trionfo ottenuto nella frazione precedente. Nella spettacolare ottava tappa del Tour de France 2026, che si è snodata da Perigueux a Bergerac per una distanza di 180,4 km, il corridore belga ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità. Merlier ha battuto in volata l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), consolidando così la sua forma straordinaria in questa edizione del Tour. Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) è giunto quarto, mancando l’accesso al podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Merlier conquista l’ottava tappa del Tour de France, Pogacar mantiene la maglia gialla.

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