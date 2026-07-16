Mercogliano celebra le nozze di diamente di Angelo e Annamaria

Angelo Vecchiarelli e Annamaria D’Alessio festeggiano 60 anni di matrimonio. La cerimonia si svolge a Mercogliano, con una giornata dedicata a celebrare questa ricorrenza. La coppia ha raggiunto il traguardo del cinquantesimo anniversario di nozze, conosciuto come nozze di diamante. La celebrazione si svolge in un contesto di grande partecipazione e affetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata di straordinaria emozione e gioia quella che vede protagonisti Angelo Vecchiarelli e Annamaria D’Alessio, che tagliano oggi l’ambito traguardo del 60º anniversario di matrimonio. Un percorso di vita lungo sessant’anni, fatto di dedizione, valori condivisi e un amore che ha saputo resistere al tempo, diventando un esempio prezioso per l’intera comunità di Mercogliano. A celebrare questo importante e raro anniversario – le cosiddette “Nozze di Diamante” – è in primo luogo il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che, insieme all’intera Amministrazione Comunale, esprime ad Angelo e Annamaria i più sentiti auguri: “ Raggiungere sessant’anni di vita insieme è un traguardo che commuove e che rappresenta un punto di riferimento per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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