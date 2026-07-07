Sara Daniele celebra il matrimonio di Aurora Ramazzotti | cosa ha indossato per le nozze dell'amica

Sara Daniele ha officiato il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, indossando un abito lungo marrone. La donna, che è anche amica e testimone della sposa, ha scelto un look sobrio e elegante per la cerimonia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul resto del suo outfit. La cerimonia si è svolta senza ulteriori notizie sulle altre partecipanti o sul luogo.

Sara Daniele ha officiato le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza indossando un lungo abito marrone. Ecco tutti i dettagli del look della celebrante e migliore amica della sposa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sara Daniele in lacrime al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

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