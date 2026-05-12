Mercogliano siglato il protocollo d' intesa tra il Rotary Club Avellino il comune di Mercogliano e la comunità benedettina
A Mercogliano è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune e la comunità benedettina, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto. L’accordo coinvolge le tre parti in una collaborazione volta a ottenere il riconoscimento UNESCO per l’Irpinia. La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione delle rappresentanze istituzionali e della comunità religiosa, in un momento che segna un passo importante per il territorio.
Una sinergia istituzionale senza precedenti per dare all’Irpinia il suo primo riconoscimento UNESCO. nella suggestiva cornice del Palazzo Abbaziale di Loreto,la cerimonia ufficiale di sigla del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e l’Abbazia di Montevergine.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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