Mercogliano siglato il protocollo d' intesa tra il Rotary Club Avellino il comune di Mercogliano e la comunità benedettina

A Mercogliano è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune e la comunità benedettina, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto. L’accordo coinvolge le tre parti in una collaborazione volta a ottenere il riconoscimento UNESCO per l’Irpinia. La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione delle rappresentanze istituzionali e della comunità religiosa, in un momento che segna un passo importante per il territorio.

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