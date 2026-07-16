Durante una serata di gala, l’associazione ha raccolto 40mila euro per sostenere servizi rivolti a persone affette da tumore e alle loro famiglie. Per il decimo anno consecutivo, l’evento ha premiato le eccellenze e promosso la solidarietà. La cifra raccolta sarà destinata a finanziare interventi di assistenza e supporto. La serata ha visto la partecipazione di vari ospiti e rappresentanti del settore.

Una serata di gala dove a vincere è stata la solidarietà. Per il decimo anno ‘Meravigliosamente in Ant’ ha centrato l’obiettivo: raccogliere fondi per erogare servizi in favore dei malati oncologici e per supportare le loro famiglie. Oltre 40mila euro sono stati raccolti durante la cena solidale al Conservatorio San Niccolò dalla Fondazione Ant Franco Pannuti Ets. La serata, patrocinata dalla provincia di Prato e dalle Donne del Vino, ha visto la premiazione delle eccellenze femminili vicine alle attività assistenziali di Ant. E per la prima volta il premio si è allargato anche alle eccellenze maschili. Il premio della Sanità è stato riconosciuto alla dottoressa Teresa Maria Mechi, direttore sanitario dell’Ospedale Santo Stefano e Direttore del Dipartimento Rete Ospedaliera dell’Asl Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meravigliosamente Ant. Raccolti 40mila euro. Premiate le eccellenze

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